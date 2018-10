O alerta foi dado por familiares e amigos esta madrugada. Foram encontradas roupas e telemóveis dos dois homens de nacionalidade romena junto às margens da barragem de Beja.

Os corpos dos dois homens que estavam desaparecidos desde as 02h00 desta terça-feira, foram encontrados.



O alerta para o desaparecimento foi dado por familiares e amigos dos dois homens de nacionalidade romena, de 43 e 49 anos cerca das 02h00 desta terça-feira, de acordo com fonte do CDOS de Beja.



"O alerta foi dado depois de terem sido encontradas as roupas e os telemóveis dos dois homens de nacionalidade romena junto às margens da barragem", disse a fonte.



No local estiveram elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos Bombeiros Voluntários de Beja.