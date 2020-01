MP vai investigar suspeitas de branqueamento de Isabel dos Santos

O Ministério Público português vai investigar suspeitas de branqueamento de capitais relacionadas com transferências feitas por Isabel dos Santos a partir de contas sediadas em Portugal. De acordo com o Público, as autoridades angolanas não possuem competências para investigar a lavagem de dinheiro realizada a partir do estrangeiro.

Angola ainda não pediu formalmente a cooperação no processo criminal em que a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos é suspeita. Em causa estão três transferências num valor de quase 58 milhões de dólares transferidos a 16 de novembro de 2017, o dia seguinte ao anúncio da exoneração de Isabel dos Santos da Sonangol.