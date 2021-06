Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo acima dos 240 casos por 100 mil habitantes

Portugal é o segundo país com maior incidência da covid-19 na União Europeia e o único com o R(t) acima de 1. Só o Reino Unido e a República Checa têm mais casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.

Lisboa e Vale do Tejo acima dos 240 casos por 100 mil habitantes. Algarve com R(t) de 1,34

A região de Lisboa e Vale do Tejo já ultrapassou o patamar dos 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas e está, a par com o Algarve, a vermelho na matriz de risco da pandemia. Em comparação com o resto da Europa, Portugal é o único país da UE com o R(t) acima de 1 é apenas dois têm maior incidência a 14 dias: Reino Unido e República Checa.

Depois de na semana passada ter ultrapassado o limite de incidência de 120 pela primeira vez desde março, Lisboa e Vale do Tejo volta a ultrapassar novo limite, desta vez o de risco muito elevado ao registar 245,3 casos por 100 mil habitantes. Segundo a atualização do boletim do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o índice de transmissibilidade na região baixou ligeiramente na última semana, mas continua bem acima de 1: era de 1,20 na semana passada e está agora nos 1,17.

Segue-se o Algarve que regista a segunda maior incidência da pandemia no país, estando também na zona vermelha da matriz de risco. A região algarvia regista 194,5 novos casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas e o número pode aumentar e muito: o R(t) da região subiu para os 1,34, quando era de 1,19 na semana passada.