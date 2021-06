Covid-19. "Livre trânsito" na AML provoca corrida ao certificado digital

Em apenas 24 horas, desde as 16h desta quinta-feira e as 16h de hoje, foram emitidos mais de 225 mil certificados. O documento permite a entrada e saída da Área Metropolitana de Lisboa durante o fim de semana.

A possibilidade de os detentores do certificado digital COVID ficarem isentos da proibição de deslocações de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) provocou uma verdadeira corrida às solicitações do documento.







Certificado Digital Covid

Fonte oficial dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) indicou ao Negócios que entre as 16 horas de ontem e as 16:00 desta sexta-feira foram emitidos mais de 225 mil certificados."Até às 16h de ontem, tinham sido emitidos 400 mil certificados digitais COVID da UE: certificado de vacinação; certificado de teste e certificado de recuperação, tendo o número aumentado para mais de 625 mil até às 16h de hoje", referiu.A mesma fonte não precisou, no entanto, se estes mais de 225 mil certificados emitidos foram solicitados na sua maioria por residentes nos 18 municípios da AML.A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou ontem, após o Conselho de Ministros, que o certificado covid permitiria as deslocações de e para a AML durante o fim de semana, que também serão autorizadas a quem apresentar um teste negativo PCR realizado nas 72 horas anteriores ou um teste rápido com menos de 48 horas.