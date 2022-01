Lisboa: Como o Orçamento entrou para a campanha das legislativas

Com 1,16 mil milhões de euros, o Orçamento da Câmara de Lisboa já tem razões de sobra para ser politicamente relevante. Mas fazer a sua discussão em plena campanha eleitoral para as legislativas torna-o numa peça ainda mais importante do xadrez político. PSD e PS sabem disso. E, mesmo que pareça que o mais provável é que seja aprovado na quinta-feira, dia 27, na Assembleia Municipal, há mensagens que um e outro partido aproveitam para passar a quem vai votar no domingo.

Do lado socialista, o discurso de responsabilidade na Câmara está alinhado com o que o Largo do Rato quer passar para o País. "Não faz sentido criar uma crise política", diz o líder da bancada municipal do PS, Manuel Portugal Lage, que decidiu dar liberdade de voto aos seus deputados, mas com a indicação de abstenção.

A viabilização que esta abstenção pode assegurar – se todos os deputados dos partidos que fazem parte da coligação que elegeu Carlos Moedas votarem alinhados – tem um objetivo que não é inocente. O PS quer que Moedas não tenha desculpas para cumprir o mandato para o qual foi eleito com promessas que incluem passes gratuitos para jovens e idosos, seguros de saúde para os mais carenciados, redução de 50% nos preços da EMEL para todos os munícipes e uma devolução de 3% do IRS para os lisboetas.