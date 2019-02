Operações de limpeza, reflorestação ou gestão da floresta, vão ser majoradas em 40% para efeitos de IRC e de IRS com contabilidade organizada.

As despesas com operações de defesa da floresta contra incêndios vão ser majoradas para efeito de IRC ou de IRS. Em causa estão, por exemplo, limpezas, reflorestações, certificações ou planos de festão florestal que sejam conduzidos por empresas ou por propietários individuais com contabilidade organizada e exerçam diretamente uma atividade económica de natureza silvícola ou florestal.



A majoração dos custos será de 40% do valor que é dedutível à matéria coletável para efeitos de impostos, baixando o imposto final devido pelo contribuinte.



