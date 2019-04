Ministério da Administração Interna vai abrir novamente as 200 vagas para guardas florestais da GNR, desta vez ser exclusão para grávidas ou seropositivos.

Depois de um primeiro período de candidaturas marcado por polémica, o Ministério da Administração Interna vai abrir novo concurso para guardas florestais no qual não estarão excluídos os seropositivos e as mulheres grávidas, indicou o gabinete do ministro Eduardo Cabrita à Rádio Renascença. No entanto, não são apenas estas características que estão na origem da polémica: o concurso, publicado em Diário da república a 26 de fevereiro, chega mesmo a excluir gagos, carecas e desdentados.

"Se não fosse grave seria um momento de humor – e de humor negro", referiu à rádio o professor especialista em Direito no Trabalho, Luís Gonçalves da Silva que acrescenta que "o concurso continua a violar a Constituição e várias convenções internacionais de que Portugal é subscritor". O concurso para guardas florestais da GNR rejeita ainda as candidaturas de pessoas que tenham hepatite, cancro ou tumores benignos, psoríase e rinite alérgica.

"Além de ser manifestamente inconstitucional, é demonstrativo de um Estado arrogante que não respeita outros poderes, como o do Tribunal da Justiça da União Europeia, ou as recomendações do Provedor de Justiça", refere o professor à Rádio Renascença.

À Renascença, fonte do gabinete de Eduardo Cabrita indica que a medida parte das regras utilizadas nos recrutamentos para as Forças Armada e para as Forças de Segurança. Para já, restrições como a gravidez ou a infeção por VIH saem da lista de condicionantes para o segundo período de candidaturas.