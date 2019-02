Após a cessação das convenções dos grupos privados com a ADSE, o Executivo garante que quer proteger os utentes. Mas deixa uma ressalva: não se vai deixar “capturar” pelos privados.

Dois grupos privados cortaram, no início desta semana, os acordos com a ADSE. Outros dois privados admitiram querer cessar as convenções. O Governo garante que quer proteger os utentes mas que não se vai deixar "capturar" pelos privados.

"Isto é um processo negocial em que nos cabe proteger os utentes, sem nos deixarmos capturar pelos privados", disse ao Público um responsável do executivo. E garantiu: "O Ministério da Saúde está a acompanhar" a situação.

No inicio da semana, a José de Mello Saúde e a Luz Saúde anunciaram que iriam abandonar as convenções com a ADSE já a partir de abril. Ontem, o Grupo Lusíadas Saúde disse estar "analisar opções para a cessação das atuais convenções existentes". A estes três grupos junta-se o Grupo Hospital Privado do Algarve, que também admite a intenção de acabar com os acordos.

Esta quarta-feira, os deputados da Comissão Parlamentar da Saúde aprovaram um requerimento do Bloco de Esquerda que pedia a audição de Marta Temido, ministra da Saúde, da direção da ADSE e dos representantes dos beneficiários.

O partido pede uma audição urgente para "perceber que medidas estão a ser tomadas para implementar as medidas de rigor, transparência e fiscalização que são exigíveis e que medidas serão tomadas para que o Estado e o subsistema não fiquem refém da chantagem dos grupos económicos".

Também na quarta-feira, o presidente do PSD disse que se o Governo pretende destruir a ADSE é uma "estratégia suicida". Contudo, afirmou concordar com as negociações para terminar "com abusos" no setor.

"Se há da parte do Governo alguma estratégia no sentido de dificultar tanto, tanto, que a ADSE acaba, acho que são suicidas, nem estão a ver bem o que estão a fazer. Se há da parte do Governo preocupação de negociar no sentido de acabar com os abusos que sempre houve, então estão a ver bem a questão e devem ir por esse caminho", defendeu Rui Rio.