Ligação fluvial entre Cacilhas e o Cais do Sodré interrompida devido ao mau tempo

O mau tempo levou esta quarta-feira a Transtejo a interromper a ligação fluvial entre Cacilhas e o cais do Sodré, de acordo com o 'site' da empresa.



Mau tempo interrompe ligações entre as duas margens do Tejo

"Por motivo de condições atmosféricas e de mar muito adversas, o serviço de transporte encontra-se temporariamente interrompido nesta ligação fluvial", indica a empresa, numa atualização feita às 05:33.

De acordo com a empresa, não é possível, para já prever, a retoma do serviço regular entre os dois portos fluviais dos municípios de Almada, Setúbal, e de Lisboa.

A Transtejo é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou mais de 200 ocorrências entre as 22:00 e as 05:00 relacionadas com o mau tempo, a maioria das quais relativas a quedas de árvore e de estruturas.

De acordo com informação disponível no 'site' da ANEPC, às 05:00, as zonas mais afetadas são a Grande Lisboa e a região do Oeste.