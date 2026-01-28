Mau tempo: Queda de árvore em cima de um carro faz um morto em Vila Franca de Xira

Entre as 00:00 e as 06:00 foram registadas 655 ocorrências, com especial incidência no distrito de Lisboa, Península de Setúbal e na região Oeste.

Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro

Uma pessoa morreu esta quarta-feira em Vila Franca de Xira, Lisboa, após a queda de uma árvore em cima da viatura ligeira em que seguia, na sequência do mau tempo, disse à agência Lusa fonte da proteção civil,



"Temos o registo de um morto em Povos, em Vila Franca de Xira. Acidente ocorreu de madrugada", ", disse à agência Lusa Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Paulo Santos realçou também que "a situação está a ser muito difícil no distrito de Leiria".

"Temos também uma situação no distrito de Leiria que ainda não temos toda informação, mas temos muitos danos no edificado, linhas telefónicas, linhas elétricas uma destruição muito grande", disse.

Segundo Paulo Santos, nas últimas horas a situação foi "muito gravosa" tendo sido registadas, entre as 00:00 e as 06:00, 655 ocorrências, com especial incidência no distrito de Lisboa, Península de Setúbal e na região Oeste.

"Tivemos 217 ocorrências no distrito de Lisboa, com exceção do concelho de Lisboa que é com os Sapadores, 104 na Península de Setúbal e 82 na região Oeste", indicou.

De acordo com Paulo Santos, a maioria das ocorrências são quedas de árvores e de estruturas.

"Há estradas cortadas e falta de energia em muitas regiões", disse.

Contactado pela agência Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que entre as 03:00 e as 05:00 registaram 37 quedas de árvores na Grande Lisboa.

"Neste momento, não conseguimos fazer uma contabilização mais concreta. Temos muitas situações de quedas de árvores. Na Segunda Circular em Lisboa temos duas situações", disse.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face à depressão meteorológica que está a atravessar Portugal esta madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, é a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o IPMA qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.