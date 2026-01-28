Sábado – Pense por si

Mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam sem eletricidade às 7h00

Devido ao mau tempo.

Mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam às 07:00 sem energia elétrica em Portugal continental, sendo Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, disse à Lusa fonte da empresa.

"Verificámos um pico de cerca de um milhão de clientes afetados às 06:00 da manhã e neste momento estão cerca de 855 mil clientes sem energia, sendo os principais distritos impactados Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal", adianta a E-Redes numa nota enviada à Lusa.

