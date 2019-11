O presidente da Juventude Popular (JP) vai apresentar "em nome próprio" uma moção de estratégia global ao congresso do CDS pela "reconstrução de um novo partido velho", anunciou Francisco Rodrigues dos Santos na sua conta de Facebook esta sexta-feira.

Numa mensagem em vídeo, Francisco Rodrigues dos Santos afirma ter recebido "amplos apelos" e, por isso, vai apresentar, ao 28.º congresso do partido, em janeiro de 2020, "um projeto ambicioso que construa a raiz da alternativa de direita ao socialismo" e que "renove e reposicione o CDS".





Esta é uma moção que, disse, não se deve confundir com a que a JP irá apresentar, dado que é "em nome próprio" e representa um "caminho próprio e autónomo".

Sem adiantar muito mais, Francisco Rodrigues dos Santos afirma querer a "reconstrução de um novo partido velho" e anuncia que vai fazer contactos com as bases do partido pelo país, para "ouvir contributos e os desafios" dos militantes.