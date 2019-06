Segundo o também eurodeputado, "André Coelho Lima é um quadro do PSD com provas dadas a nível político e profissional, de reconhecida competência e uma mais-valia para o distrito de Braga, designadamente enquanto dinamizador de opções e soluções estratégicas que promovam as potencialidades da região e os valores da social democracia a favor dos cidadãos".



José Manuel Fernandes explicou ainda que "no âmbito do trabalho de preparação e tendo em vista a constituição da lista de candidatos a deputados do PSD pelo distrito de Braga", a Comissão Política Distrital, que reuniu na sexta-feira, deliberou "enviar para a Comissão Política Nacional do PSD a lista de todas as indicações das concelhias do PSD para candidatos a deputados, ordenada alfabeticamente".



Daquela lista indicativa, destaca-se o nome de Hugo Soares, que havia já sido o escolhido para representar Braga no órgão concelhio.



Hugo Soares é atualmente deputado, tendo sido um dos rostos mais visíveis na oposição a Rui Rio dentro do partido e dos apoiantes mais sonantes de Luis Montenegro quando este desafiou Rio para eleições diretas.



Por Braga, em 2015 avançou como cabeça de lista o ex-ministro do Ambiente e então número dois no PSD Jorge Moreira da Silva, que venceu o distrito elegendo 10 deputados, embora dois fossem do CDS-PP (os dois partidos concorreram em aliança).

O presidente da Comissão Política Distrital de Braga do PSD disse hoje que a escolha de André Coelho Lima como cabeça de lista à Assembleia da República pelo distrito é "aplaudida" pelas estruturas locais sociais-democratas.Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, José Manuel Fernandes garante que "a estrutura distrital do PSD e todas as concelhias aplaudem a nomeação de André Coelho Lima para encabeçar a lista de candidatos a deputados do PSD pelo distrito de Braga, nas próximas eleições legislativas", lê-se.