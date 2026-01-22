Leitão Amaro diz que é legítimo que Montenegro se queixe contra utilizador que fez montagem satírica

"Acho que os portugueses percebem, até diria que exigem, que [Montenegro] reaja a este ataque à instituição de primeiro-ministro", disse o ministro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, questionado sobre a denúncia de Luís Montenegro contra uma página satírica que fez uma montagem que envolvia o primeiro-ministro, afirmou que a queixa é "legítima". E diz que página apesar de afirmar ser satírica, é uma página de desinformação.



António Leitão Amaro DR

O ministro da Presidência disse que algumas pessoas ficaram "incrédulas, questionando e até mostrando indignação, com base numa invenção". Acrescentou ainda que a conta nas redes sociais não se identifica como sendo de paródia. "Foi uma falsidade, espalhada por centena de milhares de pessoas", referiu. "É uma defesa da verdade, da instituição e do bom nome do primeiro-ministro de Portugal, que foi vítima, como muitos portugueses são vítimas. Esta foi de larguíssima escala", lamentou Leitão Amaro.

"Acho que os portugueses percebem, até diria que exigem, que [Montenegro] reaja a este ataque à instituição de primeiro-ministro, do governo de Portugal, com possibilidade de repercussão internacional é também defender Portugal e a posição de Portugal", disse ainda. "Quem faz isto não ataca o cidadão que é primeiro-ministro, ataca o primeiro-ministro de Portugal e a posição internacional de Portugal, criando uma mentira sobre a posição internacional de Portugal."

"No mundo digital e das redes há limite para a desinformação, para a mentira e para a falsidade. E há instrumentos para distinguir o que é brincadeira e o que é uma desinformação", acrescentou no final, sem informar como se faz essa distinção.

"O Primeiro-Ministro de Portugal foi alvo de ato de desinformação com elevada difusão pública. Aparentemente, com origem no utilizador “Volksvargas”, foi difundida na rede social X uma falsa publicação do Presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao Primeiro-Ministro de Portugal. Será apresentada queixa nas instâncias adequadas", refere o comunicado emitido pelo gabinete de Montenegro esta quinta-feira.

"Sua excelência, líder supremo e grande arquiteto do nosso tempo moderno", lê-se na mensagem falsa. Na montagem, o utilizador conhecido pelas montagens que faz e em que o alvo são quase sempre políticos de direita, continua: "Portugal não quer ser apenas 'mais um país da União Europeia' para si, queremos ser o seu principal aliado no Atlântico". E conclui: "Para conseguirmos isso, estamos dispostos a discutir uma visão que garante a soberania americana no acesso às ilhas açorianas".

A montagem assemelha-se uma imagem divulgada por Donald Trump na Truth Social em que o presidente dos EUA mostrava a troca de mensagens com Emmanuel Macron e onde este lhe dizia: "Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia”.

Em comunicado no X, o gestor da conta Volksvargas afirma ser uma página “de sátira política, conhecida por publicar memes” e esclarece que a falsa mensagem foi escrita de forma a “não deixar margem para dúvida de que se trata de sátira” pelas expressões utilizadas. Além de ter uma marca de água a indicar o username da conta.