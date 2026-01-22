Filha de José Manuel Anes dada como inimputável

Ana Anes, filha do ex-presidente do Observatório de Segurança, José Manuel Anes, foi na manhã desta quinta-feira dada como inimputável pelo tribunal.



José Manuel Anes aborda receios sobre a filha CMTV

José Manuel Anes, de 81 anos, foi atacado em casa, a 20 de outubro de 2025, em Lisboa. Esteve internado mais de um mês, foi operado, e já regressou à vida normal, apesar de com mazelas ainda vísiveis. No primeiro interrogatório judicial, o Ministério Público pediu que Ana Anes fosse para a cadeia feminina de Tires, em prisão preventiva, por a considerar responsável pelos atos que cometeu. João Trindade contrapôs com um pedido de perícias psiquiátricas, uma vez que defendeu a cliente não estava na posse de condições mentais que a permitissem avaliar as suas próprias ações. A magistrada responsável pelo interrogatório concordou, e ordenou o internamento no Hospital-Prisão de Caxias.

