Luís Montenegro vai apresentar queixa contra utilizador por publicação falsa no X

Luís Montenegro vai apresentar uma queixa contra um utilizador das redes sociais por uma publicação falsa no X em que se dá a entender que Montenegro enviou uma mensagem bajulatória a Donald Trump. Nessa mensagem falsa, Montenegro chamava a Trump "líder supremo e grande arquiteto dos tempos modernos" e oferecia-lhe os Açores.



Luís Montenegro Luís Manuel Neves/ Medialivre

"O Primeiro-Ministro de Portugal foi alvo de ato de desinformação com elevada difusão pública. Aparentemente, com origem no utilizador “Volksvargas”, foi difundida na rede social X uma falsa publicação do Presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao Primeiro-Ministro de Portugal. Será apresentada queixa nas instâncias adequadas", refere o comunicado.

"Sua excelência, líder supremo e grande arquiteto do nosso tempo moderno", lê-se na mensagem falsa. Na montagem, o utilizador conhecido pelas montagens que faz e em que o alvo são quase sempre políticos de direita, continua: "Portugal não quer ser apenas 'mais um país da União Europeia' para si, queremos ser o seu principal aliado no Atlântico". E conclui: "Para conseguirmos isso, estamos dispostos a discutir uma visão que garante a soberania americana no acesso às ilhas açorianas".



Montagem falsa sobre Montenegro X/Twitter

A montagem assemelha-se uma imagem semelhante à divulgada por Donald Trump na Truth Social em que o presidente dos EUA mostrava a troca de mensagens com Emmanuel Macron e onde este lhe dizia: "Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia”.

A equipa do primeiro-ministro termina com a advertência: "Aproveitamos a ocasião para realçar a importância de combater a desinformação e alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais".