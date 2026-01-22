Utilizador do X responde a queixa apresentada por Luís Montenegro depois de publicação falsa

Em causa está uma mensagem falsa de Luís Montenegro a Donald Trump, depois do presidente norte-americano ter partilhado mensagens que recebeu de Emmanuel Macron e Mark Rutte.

O utilizador da conta de memes no X Volksvargas respondeu à queixa apresentada pelo primeiro-ministro a uma publicação que retrata uma mensagem falsa de Luís Montenegro a Donald Trump onde lhe chama de “líder supremo" e "grande arquiteto dos tempos modernos”.



MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Em comunicado publicado na mesma rede social, o gestor da conta Volksvargas afirma ser uma página “de sátira política, conhecida por publicar memes” e esclarece que a falsa mensagem foi escrita de forma a “não deixar margem para dúvida de que se trata de sátira” pelas expressões utilizadas. Além de ter uma marca de água a indicar o username da conta.

O utilizador expressa ainda que esta publicação vem no seguimento de publicações semelhantes de falsas mensagens de líderes mundiais a Donald Trump, depois do presidente norte-americano ter divulgado uma mensagem do presidente francês, Emmanuel Macron, e do secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Por fim lamenta que o Governo de Montenegro “não se preocupe com a desinformação propagada pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica ao ponto de querer processar o seu autor”.

