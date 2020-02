Leis sobre eutanásia não têm em conta os seguros de vida

Cinco projetos sobre a morte medicamente assistida foram aprovados esta quinta-feira no Parlamento, mas nenhum deles tem conta a questão do pagamento dos seguros de vida no caso de esta ser aplicada.

Ao Público, a Associação Portuguesa de Seguros (APS) lamenta que as seguradoras não tenham sido ouvidas na procura de uma solução que "evitasse dúvidas ou incerteza". O PS, através da deputada Isabel Moreira, afirma que "ninguém poderá sair prejudicado" e aponta que a questão de matérias como o seguro de vida ficará "para a fase da regulamentação da lei". Agora, todos os projetos de lei vão descer à comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias. Os partidos tentarão agora chegar a um "texto comum", resultado de negociações relativamente a textos que não são muito diferentes entre si.