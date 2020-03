Sei o que se passa quando uma pessoa está incapaz. Se puder, não quero viver assim, isso não é para mim. Não quero viver essa etapa. Não é a morte que me assusta, o que me assusta é a vida. E isto é uma coisa que eu disse desde muito cedo: a vida assusta-me, a morte não. Como é que eles dizem em inglês? I’m ready and willing. Ainda não sei como vai ser, mas procuro um método seguro e rápido. O que quero é partir tranquilamente. Faz parte de mim ver a morte dessa forma tranquila e, agora que estou na velhice, isso está mais próximo de acontecer.



A degradação já está aqui, eu já a sinto e começo a ter umas queixas desagradáveis, coisas menores. Como agora existe a Internet, tenho como procurar uma solução. Em agosto de 2019 inscrevi-me na Exit Internacional [uma organização que defende a legalização da eutanásia voluntário e do suicídio assistido] porque quero ter ferramentas para decidir. Eles não nos disponibilizam os meios, só nos dizem como o podemos fazer de forma segura. Paguei mil dólares australianos [cerca de 600 euros] para me tornar membro vitalício da associação e ter acesso a um livro online, que está sempre a ser atualizado. Deve ter umas 80 páginas com os métodos que eles consideram seguros para as pessoas provocarem a sua morte. Coisas que se tomam, que se põem na cabeça… É-nos dado um código para ter acesso a esse livro. Confesso que até para mim há ali um toque de tenebroso, talvez…



Eu não estou obcecada e, enquanto não estiver doente, a minha vida está ok. Não tenho razão para ter pressa. Há dois motivos pelos quais este plano de morte não é para agora: a primeira é que ainda não estou preparada; a segunda, ainda sou útil. Isso é o que me dá consolo, além da música e da literatura. É o poder desencravar alguma coisa, minimizar um obstáculo, ajudar os outros a viver. É pouquinho, mas estou sempre envolvida. Envolvo-me e levo a vida muito a sério. É um problema. A começar pelas coisas mais pequenas como, por exemplo, ajudar alguém perdido no elétrico. Não quero louros, faço-o anonimamente, mas estou sempre nisto. Se puder fazer alguma coisa, intervenho.



No ano passado, disponibilizei-me a ajudar a filha de um casal paquistanês na escola. Ensinei-lhe cinco disciplinas, era eu que ia às reuniões de pais, porque eles não falam bem português, fazia a comunicação com o diretor de turma, estava com ela diariamente. No fim do ano letivo, ela passou, só com uma negativa a Português. Um orgulho! Mas é no lar que visito que aprendo bem o que se passa quando uma pessoa está incapaz. Vou lá uma vez por semana visitar três pessoas, voluntariamente. Diria que a hora H é a toda a hora para eles, há sempre qualquer coisa que lhes posso dar. A sopa está fria? Vou aquecer. Estou lá uma tarde inteira e é isso que me faz perceber o que sentem e o que precisam mas não têm. Tenho tempo para ver.



O lado "infernal" da vida

Tenho uma vida boa, não tenho problemas de saúde, nem de família, o que considero uma vantagem. Ninguém me incomoda. Tenho 74 anos, sou divorciada e não tenho filhos. Era filha única e sobrinha única, tudo único. Quando terminei o liceu, quis logo sair de casa, estava muito atabafada. O meu pai era daquela geração, eu nasci nos anos 40, controladora, rígida e muito reguladora. Eles adoravam-me, faziam tudo o que podiam e sabiam, mas havia uma dimensão que me faltava: era o relacionamento próximo de ideias, de discussão, de opiniões. Sabia que eles me queriam bem, mas nunca me senti apegada.





Tive de esperar pelos 21 anos para tirar o passaporte e arranjar um estratagema para sair de casa. Eu não queria magoá-los, mas isso não me fazia ficar. Na altura, já trabalhava, disse ao meu pai que a firma me queria enviar um mês para a Bélgica, fui para lá e já não voltei. Só regressaria de vez a Portugal quando me reformei e já depois da morte dos meus pais.



Nunca quis ter filhos. Sabia que não era para mim e estou segura disso ainda hoje. Estou consciente de que não fui boa filha, fiz os meus pais sofrer. Mas, para não os magoar, obliterava-me. A situação era boa mas não funcionava bem e eu não ia fazer melhor, portanto não tive filhos e casei muito tarde. O casamento também se estava a ver que não era para mim, mas não me queixo. Viajava muito nas minhas férias – nessa altura já vivia em Amesterdão, onde estive até regressar de vez –, e numa dessas viagens fui à Roménia. Ainda lá estava o Ceausescu e, com o impulso de querer ajudar, conheci um romeno e casei com ele para o ajudar a sair do país. Pensei: 'Talvez dê, sabe-se lá.' Ele era 11 anos mais novo do que eu e não resultou. Ele usou-me até ao fim e não queria dar-me o divórcio.



Às vezes tenho medo de verbalizar tudo o que penso. Temo que as pessoas achem que estou deprimida, coisa que não estou. Não tenho uma história má, mas tenho uma visão má deste esquema da vida. Sempre achei que isto não era inteiramente bom. Explico: eu tenho prazeres, percebo quando as pessoas dizem que a vida é linda, um privilégio, mas eles não me percebem quando eu digo o contrário. Acho que isto deve ser o inferno de outra vida qualquer. Nós precisamos de sofrer para progredir, eu percebo que o sofrimento até possa ter um lado positivo porque ajuda ao progresso tanto pessoal como da sociedade, mas tem um lado infernal que não compensa.

Eu percebo que não me compreendam. Uma pessoa que não se importa de morrer e que está pronta para ir já amanhã, se fosse isso que acontecesse – eu digo: ‘Não chorem por mim, vou estar feliz’ –, pensar-se-ia que estaria desligada da vida, mas eu estou muito ligada. Estou tão ligada que me incomodo com tudo e isso é desgastante. Não sei se sofro com isso, sofrer é uma palavra muito forte, mas sinto-me incomodada muitas vezes e durante muito tempo.





Vou aos meus encontros literários e aí encontro várias pessoas e estou sempre ocupada, sou lenta no que faço – demoro horas a fazer uma sopa, por exemplo. Também ensino Inglês, dou um género de explicações em que vou a casa das pessoas. Isso dá-me muito gosto, eu adoro ensinar e eles dizem-me que ensino bem. Têm é de me pôr um travão senão não me calo, uma hora nunca chega. Mas acho mesmo que a base, ou o alicerce, da vida deixa muito a desejar. Não tem ética nem moral uma pessoa se deteriorar como uma planta, palavra de honra não me parece nada apelativo.



Não tenho um prazo

Sei que não posso falar com as minhas amigas sobre isto, não me ouvem, não me levam a sério ou até são exageradas ou fora de propósito. Já tive quem me dissesse que me podia suicidar atirando-me para baixo de um comboio. Mas eu nunca faria uma coisa dessas, isso é impensável como escolha. Não levam o assunto a sério. É evidente que quero partir tranquilamente e agora tenho este instrumento [a inscrição na associação] que me poderá dar uma alternativa mais segura.



Para mim, a dor e a incapacidade não são aceitáveis. Porque a incapacidade traz sofrimento, essa degradação vejo-a muito nitidamente no lar, nos que sabem e nos que não sabem. A natureza fez assim. E admito que a minha avaliação não seja a deles, que haja quem considere que é preciso aceitar. Mas eu não consigo aceitar. Contudo, tenho consciência que uma coisa é pensar e organizar, dizer que faz sentido, e a outra é chegar ao momento e não saber como vou reagir. Quando chegar ao momento, eu não sei, especialmente passando por isto sozinha.



Preocupa-me que possa ficar incapaz de um momento para o outro, mas agora sou saudável. O meu coração está bem, tenho tudo no sítio, só preciso de tomar vitamina D. Também tenho osteoporose mas a osteoporose não dói. Há coisas que ainda não fiz, como o testamento e o testamento vital. Tenho o formulário em casa. Na verdade, ainda não estou inteiramente preparada. Não tenho um prazo, não tenho data. Primeiro quero fazer estas coisas, já são três, porque ainda tenho de escolher o método para morrer. E é nisso que estou a trabalhar. Enquanto sou útil ajudo a miúda paquistanesa, por exemplo. Enquanto estou a ser útil, a minha vida não é intolerável, antes pelo contrário.