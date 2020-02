Sondagem: PS cai desde as eleições. Bloco e Chega destacam-se

O PS continua a perder gás desde as legislativas e o Bloco de Esquerda e o Chega continuam a ganhar protagonismo, mostra a sondagem da Intercampus para o Negócios e o CM/CMTV. Em fevereiro, os socialistas caem quase dois pontos percentuais para 31,1% das intenções de voto, na quarta descida consecutiva desde as eleições de outubro segundo a medição da Intercampus. O partido do primeiro-ministro está cada vez mais distante dos 36,3% alcançados nas legislativas.



Também o PSD recua para 23,8%, registando mesmo a maior queda face a janeiro (-2 pontos) face às restantes forças com assento parlamentar, interrompendo, assim, o ciclo de recuperação encetado a partir das últimas eleições. O trabalho de campo deste estudo de opinião foi feito depois do congresso social-democrata que formalizou Rui Rio como líder reeleito, o que indicia que o conclave não terá contribuído para o PSD se afirmar junto do eleitorado.



