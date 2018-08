Dois anos depois de ter sido criada uma portaria que dispensava a contratação de nadadores-salvadores para os espaços aquáticos de empreendimentos turísticos, continua a faltar legislação para a sua fiscalização. É que, embora não seja obrigatória a admissão de socorristas, era ainda necessária a vigilância permanente e a existência dos equipamentos definidos pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).

Questionado pelo Jornal de Notícias sobre quem fiscaliza e qual o resultado das fiscalizações às piscinas destes estabelecimentos, o Ministério da Economia comunicou que "o Turismo de Portugal verifica o cumprimento da obrigatoriedade de terem disponível o material e equipamento de informação e salvamento definido pelo ISN, ficando a fiscalização na competência do ISN".

Ao jornal, a Autoridade Marítima Nacional (AMN), que tutela o ISN, informou que "no âmbito da legislação em vigor, ainda não foi publicada a portaria que estabelece as auditorias e as fiscalizações a esta tipologia de espaços aquáticos, sendo que também não foi "publicado o regime contra-ordenacional que envolve esta matéria". A autoridade sublinha, no entanto, que esta situação "não implica a ausência do cumprimento da lei em vigor".

Lei essa que refere que em "piscinas de empreendimentos turísticos com acesso condicionado, quando utilizadas exclusivamente pelos seus hóspedes", a presença de um nadador-salvador não é obrigatória "desde que seja assegurada vigilância permanente por um técnico, devidamente identificado, habilitado com formação em suporte básico de vida". A medida diz ainda que devem ser "mantidos disponíveis os materiais e equipamentos destinados à informação e salvamento, de acordo com o fixado pelo ISN".



O Ministério de Defesa, que tutela a AMN, referiu que "não está, de momento, a ser ponderada qualquer alteração legislativa".

A questão foi levantada no seguimento da morte de uma criança de seis anos, na segunda-feira, dia 23 de Julho, numa piscina em Azeitão. Pouco tempo depois, o presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas, José Tavares dos Santos, revelou ao Público que apenas existiriam recomendações da fixação de mecanismos de segurança nas piscinas de uso familiar ou para uso de condomínios. "Não existe nenhuma lei que obrigue a adopção de mediadas de segurança neste tipo de piscinas. O que existem são recomendações", explicou.

"Há muitos anos que a Associação Para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) defende a criação de uma legislação que abranja todo o tipo de piscinas", lembrou Sandra Nascimento, da APSI, argumentando ainda que "as únicas piscinas para as quais existem requisitos específicos são as integradas nos parques de diversão aquática" e que a lei deve incluir aspectos relacionados com a segurança associada à construção, os meios de socorro e salvamento presentes.

O afogamento é a segunda causa de morte acidental mais frequente nas crianças, logo a seguir aos acidentes rodoviários. Entre 2002 e 2015, morreram 228 crianças afogadas e registaram-se 554 internamentos devido a afogamentos, segundo a APSI.