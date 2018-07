Não há nenhuma lei que imponha a fixação de mecanismos de segurança nas piscinas de uso familiar ou para uso de condomínios, afirma José Tavares dos Santos, presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas (APPP), em declarações ao Público. A questão é levantada no seguimento da morte de uma criança de seis anos, na segunda-feira, dia 23 de Julho, numa piscina em Azeitão.

Segundo os pais de Vic, o acidente ocorreu porque o rapaz ficou preso no sistema de filtro de uma piscina de alojamento local. "Não existe nenhuma lei que obrigue a adopção de mediadas de segurança neste tipo de piscinas. O que existem são recomendações", explicou o presidente da APPP ao Público. Como não são requisitos obrigatórios por lei, também não há fiscalização capaz de prevenir este género de tragédias.

"Há muitos anos que a Associação Para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) defende a criação de uma legislação que abranja todo o tipo de piscinas", lembra Sandra Nascimento, da APSI. Argumenta ainda que a lei deve incluir aspectos relacionados com a segurança associada à construção, os meios de socorro e salvamento presentes. Em adição, a lei deveria definir os responsáveis, sejam eles fabricantes ou proprietários.

"As únicas piscinas para as quais existem requisitos específicos são as integradas nos parques de diversão aquática", acrescentou Sandra Nascimento. Estas regras foram implementadas, depois do afogamento de duas crianças num parque de diversões subaquáticas em 1993. Assim, foi criada a directiva 23/93, do Concelho de Nacional de Qualidade, que impôs vários procedimentos de segurança.

As recomendações de segurança incluem a aplicação nas piscinas de um de quatro sistemas: alarme, cobertura de segurança, abrigo ou vedação. Mesmo que os mecanismos de segurança fossem obrigatórios por lei para as piscinas de uso familiar ou por condóminos, o presidente da APPP avisa que nenhum sistema de segurança é 100% eficaz.

O afogamento é a segunda causa de morte acidental mais frequente nas crianças, logo a seguir aos acidentes rodoviários. Entre 2002 e 2015, morreram 228 crianças afogadas e registaram-se 554 internamentos devido a afogamentos, segundo a APSI.