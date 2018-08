O Ministério da Agricultura refere que "os projectos contratados estão em execução", referindo que esta é da responsabilidade dos beneficiários.

Cerca de sete meses depois das candidaturas fecharem para o apoio aos incêndios de 15 de Outubro de 2017, cerca de um quinto dos agricultores (19%) com prejuízos acima dos cinco mil euros apresentaram pedidos de pagamento, informou o Governo.



Questionado pela agência Lusa, o Ministério da Agricultura respondeu que, das 516 candidaturas apresentadas por agricultores com prejuízos acima dos cinco mil euros, havia, a 24 de Julho, 97 projectos com pedidos de pagamento submetidos, "que estão a ser processados", o que dá 19% do total das candidaturas.



Na resposta enviada à agência Lusa, o Ministério da Agricultura refere que "todos os projectos contratados estão potencialmente em execução, salientando-se que a execução é da responsabilidade dos beneficiários".



No entanto, no terreno, produtores agrícolas queixaram-se à agência Lusa das despesas validadas e do apoio que é atribuído, ponderando desistir dos projectos, não tendo até agora avançado com a execução, apesar de terem as candidaturas contratualizadas.



A tutela refere que, das 516 candidaturas, já estão contratadas 512, aguardando as restantes quatro por "elementos ou esclarecimentos por parte dos beneficiários".



Ao longo do processo de atribuição de apoio aos produtores agrícolas afectados pelos grandes fogos de 15 de Outubro de 2017, o Ministério da Agricultura recebeu "25 reclamações", acrescentou.



O período de candidaturas para projectos acima dos cinco mil euros para os agricultores afectados pelo incêndio de 15 de Outubro terminou a 22 de Dezembro, tendo sido disponibilizado um montante global de 15 milhões de euros.



Os níveis de apoio correspondiam a 100% dos prejuízos para valores até cinco mil euros, 85% para valores até 50 mil euros e 50% para valores até 800 mil euros.



Por várias vezes, o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, sublinhou que o apoio que o Governo facultou aos agricultores "não tem precedentes".