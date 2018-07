Morreu menino de seis anos que ficou preso em piscina de Azeitão

Morreu esta segunda-feira o menino de seis anos que estava a lutar pela vida no Hospital Dona Estefânia em Lisboa, depois de ter ficado com o braço preso no filtro de uma piscina em Azeitão.O pai da criança publicou, esta segunda-feira, no Facebook pessoal uma mensagem em que confirmou a morte do menino. "Esta manhã, às 6h00, o coração do Vic parou de bater", escreveu Michael Wanzeele.O homem revelou que tanto ele como a mãe estiveram ao lado da criança, como ela tinha pedido, mas o jovem não conseguiu resistir às lesões.