A portaria que estabelece as auditorias e fiscalização a espaços aquáticos em empreendimentos turísticos ainda não foi publicada, apesar das alterações à legislação sobre piscinas em espaços turísticos ter sido alterada em Agosto de 2017. A nova lei desobrgiou a contratação de nadadores-salvadores para as piscinas de acesso privado de empreendimentos turísticos. Em contrapartida, estes locais passaram a ter que assegurar "uma vigilância permanente por um técnico, devidamente identificado, habilitado com formação em suporte básico de vida", além de "equipamentos destinados à informação e salvamento" como boia circular, mala de primeiros socorros e plano rígido com cintas de fixação e imobilizador de cabeça, entre outros.Ao Jornal de Notícias, a Autoridade Marítima Nacional, que tutela o Instituto de Socorros a Naufrágos, explicou que a "calendarização" para publicar a portaria decorre "há já algum tempo", sendo que depende, entre outros fatores, "da atirutação de determindas matérias a nível interdepartamental, bem como da necessária validação ao nível das tutelas competentes.Segundo o Registo Nacional de Turismo , estão registados atualmente 4426 empreendimentos turísticos em Portugal, sendo que as unidades de alojamento local já são cerca de 87 mil. Em julho de 2018, duas crianças perderam a vida em piscinas privadas - uma num alojamento local em Azeitão , outra num resort no Algarve