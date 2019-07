Lisboa tem a partir desta quarta-feira um novo jornal, o Kandandu, do grupo angolano Vivências Press News dirigido às comunidades lusófonas.Em declarações à agência Lusa, o diretor do Kandandu, Armindo Laureano, justificou o lançamento em Portugal com a forte presença cultural das comunidades lusófonas.O jornal será impresso em Portugal devido à "crise em Angola", acrescentou Armindo Laureano, considerando que "compensa muito mais" fazer a impressão em Lisboa."Temos a equipa aqui e é muito mais fácil fazer a distribuição", explicou.De acordo com o diretor do Kandandu, o jornal é de informação generalista e da primeira edição (número zero) serão impressos 2 mil exemplares, que servirá para "estudar a recetividade [das pessoas]".Armindo Laureano disse ainda que já têm definidos canais oficiais de distribuição, como as missões diplomáticas, consulares e associações das comunidades de expressão portuguesa.A venda será feita em papel e também 'online' "para chegar a um maior número de pessoas", adiantou.O nome "Kandandu" é uma palavra da língua nacional angolana Kimbundo e significa "Abraço"."É importante ter o nome numa língua nacional de um país e é um nome que cria impacto e leva as pessoas a tentar perceber porquê o Kandandu, que é um abraço. A ideia do jornal é essa, que seja um veículo que venha abraçar os diferentes povos, as diferentes culturas através da comunicação e informação", afirmou Laureano.A periodicidade inicial do Kandandu será mensal, depois passa a quinzenal e terá entrevistas, opinião, crónicas e conteúdos diversos, da arte à política, do desporto à economia.O projeto vai ser apresentado esta sexta-feira na Casa de Angola em Lisboa.