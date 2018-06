A actividade gripal e o envelhecimento da população são duas das explicações para o aumento de óbitos registado nos primeiros cinco meses do ano - de Janeiro a Maio de 2018, mais três mil pessoas morreram em comparação a 2017. Segundo o Correio da Manhã, este ano faleceram 54.873 cidadãos, em comparação aos 51.472 óbitos registados no mesmo período em 2017 - um aumento de 6%.De acordo com os dados do SICO/Vigilância da Mortalidade, relatório publicado pela Direcção Geral da Saúde, 72% das mortes ocorreram na faixa etária acima dos 75 anos. Até aos cinco anos, foram registados 163 óbitos. O dia 3 de Janeiro foi aquele que registou mais mortes: 450. Do lado oposto, está o dia 13 de Maio, já em plena Primavera, com 233 óbitos.O relatório indica ainda que os 54.873 óbitos registados representam o valor mais elvado dos últimos dez anos, neste período de cinco meses. Além disso, é o terceiro ano consecutivo que se registam mais mortos de Janeiro a Maio.A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, assumiu que, no final do ano, o número total de óbitos deve rondar os 110 mil. "No final do ano, os valores são muito equilibrados. Estando a população cada vez mais velha há a tendência para a mortalidade subir", explicou.