A crise teve mesmo impacto no fosso salarial entre homens e mulheres? Quais são as áreas de formação com maior retorno? As profissões com melhores salários mudaram? Quem regressa ao mercado depois da crise ganha menos do que antes? E o que concluem os especialistas estatais sobre o impacto do salário mínimo e a evolução salarial é verdade única ou admite contraditório?Os economistas da área do trabalho querem responder a estas e a outras perguntas, mas não podem. Apesar de vários pedidos ao ministério da Segurança Social, as instituições académicas com investigação na área não têm acesso há anos aos dados desagregados dos Quadros de Pessoal, uma base de dados gigantesca com informação sobre os cerca de 2,6 milhões de trabalhadores por conta de outrem no privado. Os investigadores universitários têm dados só até 2012, os do Banco de Portugal até 2013."É um absurdo: desde 2013 que o comportamento do mercado de trabalho apanhou toda a gente de surpresa e da principal base de dados só temos informação até 2012", afirma Luís Aguiar-Conraria, da Universidade do Minho. Anabela Carneiro, da Faculdade de Economia do Porto, confirma que os dados "foram pedidos várias vezes", que a resposta é que o pedido "é tido em consideração", mas só isso. "Estamos à espera", diz.Numa área politicamente sensível como o emprego, a disponibilização destes dados começou a sofrer atrasos grandes no anterior governo, quando a conjuntura económica era muito má. A tutela actual, em funções há dois anos e três meses, prolongou essa prática já com uma recuperação forte do emprego, marcada no entanto por estagnação salarial e aumento da precariedade.Fontes ouvidas pela SÁBADO, que preferiram o anonimato, referem que os dados são vistos dentro do Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) e da tutela como apoio à governação e não para a investigação externa, que é feita por académicos vistos pelo Governo como tendencialmente liberais.A SÁBADO perguntou ao ministério se era intenção não partilhar os dados para investigação. Fonte oficial respondeu que "está em preparação com um conjunto alargado de universidades, a disponibilização de dados para fins de investigação sem intuito comercial e salvaguardando o segredo estatístico e a protecção de dados, projecto que será anunciado publicamente muito em breve".A base de dados é compilada a partir dos formulários que os empregadores enviam ao GEP anualmente com o número de trabalhadores, as remunerações por trabalhador e a categoria profissional, o trabalho suplementar ou a filiação sindical. A utilização por investigadores externos começou a ser acordada em 2007, com Vieira da Silva como ministro. "A investigação dos economistas portugueses teve projecção internacional à conta destes dados", explica João Cerejeira, da Universidade do Minho. Entre estes economistas cujo trabalho ganhou com os quadros de pessoal está um especialista na área laboral agora à frente das Finanças - Mário Centeno.