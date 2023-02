Junta está a tentar "arranjar soluções" para os 6 mil utentes sem médico de família na Quinta do Conde

O presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, em Sesimbra, garante que o executivo tem conhecimento do estado de funcionamento do Centro de Saúde da localidade. Carlos Pólvora, em resposta à SÁBADO, diz que "ainda há muito a fazer", mas assegura que "tem tentado arranjar soluções".