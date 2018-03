Moradores afirmam que a árvore "estava totalmente seca" e tinha uma cinta da Junta de Freguesia desde há cerca de mês e meio a dizer que tinha de ser abatida

O abate da árvore que caiu na freguesia de Benfica ao final da manhã desta quinta-feira estava autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa, mas não se concretizou devido à falta de meios da Junta, segundo esta autarquia.



A queda de uma árvore já sinalizada para abate pela Junta de Freguesia de Benfica provocou danos em vários carros, sem causar danos pessoais, constatou a Lusa no local. As fitas de segurança estavam a cercar sete carros.



Pelas 13h00, a Polícia Municipal estava no local a cortar os galhos da árvore.



Numa nota enviada esta tarde à agência Lusa, a Junta de Freguesia de Benfica refere que "a árvore em causa faz parte de um relatório que a Junta entregou à Câmara Municipal de Lisboa".



O texto lembra que a 28 de Dezembro o município "deu um parecer favorável ao abate de duas árvores - uma na Rua Barroso Lopes e outra na Rua Maria Lamas".



A freguesia liderada pela socialista Inês Drummond aponta que "avançou com os seus próprios meios para o abate da árvore da Rua Maria Lamas, por se tratar de uma árvore de menores dimensões".



No entanto, o mesmo não aconteceu com a árvore que acabou por tombar esta manhã, dado que a autarquia "não dispunha de meios próprios para o abate da árvore da Rua Barroso Lopes, por ser uma árvore de grande porte".



A Junta de Freguesia de Benfica indica que, perante esta situação, "em Janeiro abriu um procedimento de contratação deste tipo de serviços, mas não houve qualquer proposta para a prestação dos serviços em causa".



A autarquia observa também que "está a acompanhar a situação provocada pelo mau tempo" e que "os danos causados pela queda da árvore já foram, entretanto, sinalizados pelas autoridades competentes".



Moradores ouvidos pela Lusa no local afirmam que a árvore "estava totalmente seca" e tinha uma cinta da Junta de Freguesia desde há cerca de mês e meio a dizer que tinha de ser abatida.



"A árvore estava totalmente seca e é para abater. Foi uma sorte ter caído para este lado e não para o outro, onde há um parque infantil", disse José Manuel, um dos moradores.