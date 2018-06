A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) defende que as penas de prisão se comecem a cumprir logo que sejam confirmadas por um tribunal de segunda instância, avança o Jornal de Notícias, esta segunda-feira.A medida proposta não impede que os arguidos possam recorrer das decisões junto de entidades como o Supremo Tribunal ou o Tribunal Constitucional, mas serviria como forma de travar expedientes dilatórios usados pelas defesas, especialmente as de arguidos mais poderosos e influentes, e assim contribuir para o atraso de processos, explicou José Lopes Barata, vice-presidente da ASJP."Atualmente, os arguidos com bons recursos e bons advogados conseguem protelar a aplicação das penas, aumentando a carga de trabalho dos tribunais superiores, com meras manobras dilatórias", justifica João Paula Batalha, presidente da associação Transparência e Integridade.Estas hipóteses são já uma realidade no Brasil, país onde a lei já prevê desde 2016 a execução das penas antes do trânsito em julgado.