Portugal

Operação Marquês. José Sócrates tem um novo advogado oficioso

Diogo Barreto
Diogo Barreto 17:58
Marco António Amaro é o quarto advogado oficioso do antigo primeiro-ministro.

O antigo primeiro-ministro José Sócrates já tem com um novo advogado oficioso para o julgamento da Operação Marquês: Marco António Amaro, avança a . É o quarto advogado oficioso atribuído ao antigo governante e que deve ter o mesmo destino que os outros três. 

Sócrates, sem advogado, critica tribunal
Sócrates, sem advogado, critica tribunal Filipe Amorim/Lusa_EPA

O novo advogado de Sócrates tem 10 dias para consultar o processo, enquanto a juíza já agendou o reinício do julgamento para o dia 17 de fevereiro. No entanto, Sócrates ainda tem até o dia 18 para escolher um novo advogado contratado, caso decida fazê-lo.

A advogada Sara Leitão Moreira, que renunciou na terça-feira à defesa de José Sócrates, provocou uma nova suspensão do julgamento. A juíza Susana Seca determinou na terça-feira um ofício à Ordem dos Advogados para indicar um defensor, tendo essa nomeação chegado esta sexta-feira ao tribunal. 

Em quase 12 anos de processo, o chefe do Governo entre 2005 e 2011 já teve oito advogados, incluindo quatro oficiosos: João Araújo, Pedro Delille, José Ramos (oficioso), José Preto, Inês Louro (oficiosa), Ana Velho (oficiosa), Sara Leitão Moreira e Marco António Amaro (oficioso).

