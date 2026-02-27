Operação Marquês. José Sócrates tem um novo advogado oficioso

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O antigo primeiro-ministro José Sócrates já tem com um novo advogado oficioso para o julgamento da Operação Marquês: Marco António Amaro, avança a SIC Notícias. É o quarto advogado oficioso atribuído ao antigo governante e que deve ter o mesmo destino que os outros três.



Sócrates, sem advogado, critica tribunal Filipe Amorim/Lusa_EPA

O novo advogado de Sócrates tem 10 dias para consultar o processo, enquanto a juíza já agendou o reinício do julgamento para o dia 17 de fevereiro. No entanto, Sócrates ainda tem até o dia 18 para escolher um novo advogado contratado, caso decida fazê-lo.

A advogada Sara Leitão Moreira, que renunciou na terça-feira à defesa de José Sócrates, provocou uma nova suspensão do julgamento. A juíza Susana Seca determinou na terça-feira um ofício à Ordem dos Advogados para indicar um defensor, tendo essa nomeação chegado esta sexta-feira ao tribunal.

Em quase 12 anos de processo, o chefe do Governo entre 2005 e 2011 já teve oito advogados, incluindo quatro oficiosos: João Araújo, Pedro Delille, José Ramos (oficioso), José Preto, Inês Louro (oficiosa), Ana Velho (oficiosa), Sara Leitão Moreira e Marco António Amaro (oficioso).