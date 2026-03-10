Hugo Soares sugere a PS que apele à UGT para voltar às negociações em vez de decretar "morte de diálogo"

O dirigente do PSD criticou José Luís Carneiro por ter hoje exigido ao primeiro-ministro explicações sobre a aparente falta de acordo.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, apelou esta terça-feira ao secretário-geral do PS que peça à UGT para voltar à mesa das negociações sobre o pacote laboral em vez de "decretar a morte do diálogo social".



Hugo Soares apela à PS para diálogo com UGT HUGO DELGADO/LUSA

Hugo Soares falava na abertura das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem até quarta-feira em Caminha (Viana do Castelo), desafiando ainda PS e o Chega para entendimentos na lei da nacionalidade.

O dirigente do PSD criticou José Luís Carneiro por ter hoje exigido ao primeiro-ministro explicações sobre a aparente falta de acordo na concertação social sobre legislação laboral, acusando o líder do PS de querer "encerrar já o diálogo".

"Queria ser ele a decretar, permitam-me a expressão, a morte do diálogo social. Eu julgo que era muito mais motivador, muito mais responsável, era até muito mais bem visto por parte dos portugueses (...) que tivesse aproveitado hoje o dia para apelar ao Governo para voltar às negociações - de onde nunca saiu - mas apelar, por exemplo, à UGT que pudesse voltar ao diálogo na concertação social", afirmou.

E, recuperando uma frase dita por Augusto Santos Silva - então ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo do PS -, assegurou que o PSD dá muita importância à concertação social.

"Quando eles querem que se ponha um ponto final na concertação social, nós queremos estimular o diálogo, porque as portuguesas e os portugueses sabem que nós não somos daqueles que acham que a concertação social é uma feira de gado", afirmou.

O secretário-geral do PS defendeu hoje que o primeiro-ministro, "se não é capaz de promover entendimentos fundamentais" para o país, deve explicar-se, referindo-se à aparente a falta de acordo entre o Governo e os parceiros sociais em relação ao pacote laboral.

Siga-nos no WhatsApp