Juiz negacionista desafia diretor da PSP para um combate de MMA

Num vídeo em direto no Facebook, o juiz suspenso pelo Conselho Superior da Magistratura chama Magina da Silva de "maroto" e acusa a PSP de "vigilância ilegal". Propõe ao diretor-nacional da PSP "resolver isto como homens": se perder "desaparece" do Facebook e da esfera pública.

O juiz Rui Fonseca e Castro, suspenso pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) por ter suspendido um julgamento de um caso urgente de violência doméstica porque o procurador e o funcionário judicial recusaram tirar as máscaras, desafiou este domingo o Diretor Nacional da PSP, Magina da Silva, para um combate MMA (Mixed Martial Arts) em que, se perdesse, "desaparece" do Facebook e da esfera pública.



Num direto divulgado na página do Facebook Habeas Corpus, Rui Fonseca e Castro chama Magina da Silva de "maroto" por ser "monitorizado desde o verão" pela PSP, uma "vigilância ilegal" que será motivo para o juiz avançar com uma queixa-crime esta segunda-feira contra o Diretor Nacional da PSP.



O juiz, que tem contestado o estado de emergência, chama ainda Magina da Silva de "queixinhas", "menina a chorar" e de "maçon que está ao serviço do Governo", dizendo que este não foi nomeado para o seu cargo "por mérito". "Se há coisa que não há neste país é meritocracia."