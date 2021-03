Milionário do processo BPN condenado por burla de 5,5 milhões de euros

Tribunal Constitucional chumba recurso de Ricardo Oliveira, no âmbito do caso BPN, e confirma pena aplicada em 2019. O Ministério Público acusou-o de ganhar mais de 5,5 milhões de euros com burla.

O Tribunal Constitucional (TC) chumbou o recurso apresentado por Ricardo Oliveira, empresário conhecido por ter uma valiosa coleção de carros clássicos, no âmbito do caso BPN. A decisão do TC confirma a pena que o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), em outubro de 2019, lhe aplicou por burla qualificada: quatro anos e oito meses de prisão suspensa, por cinco anos, com sujeição a regime de prova e na condição de pagar ao Estado, em igual prazo, 200 mil euros.





Tópicos Tribunal da Relação de Lisboa BPN Tribunal Constitucional Ricardo Oliveira

