Juiz Ivo Rosa devolve a criminosos bens arrestados no valor de seis milhões de euros

Ivo Rosa, juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal - que fez a instrução do processo ‘Marquês’, com José Sócrates, e fará a do BES, com Ricardo Salgado - mandou devolver bens arrestados no valor de seis milhões de euros a arguidos da operação ‘Shadow Game’, que em novembro de 2018 travou uma rede de jogo ilegal com base em Gaia e extensão a cafés de todo o País, e que gerou receitas criminosas que a investigação do Ministério Público e GNR avaliam em 81 milhões de euros.







