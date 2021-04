Juiz desconfiou dos empréstimos de Santos Silva a Sócrates, mas arrasou provas

José Sócrates e o seu alegado "testa-de-ferro", Carlos Santos Silva, não foram pronunciados pelos três crimes de fraude fiscal cada um por que foram acusados pelo Ministério Público, na Operação Marquês. De acordo com os procuradores, Santos Silva servia como intermediário de Sócrates para controlar offshores onde colocava o dinheiro, cerca de 34 milhões de euros, recebidos ilicitamente por favorecimentos relacionados com o grupo Lena, Ricardo Salgado e o empreendimento de Vale do Lobo. O juiz Ivo Rosa acabou por não mandar ninguém ser julgado por corrupção, na decisão instrutória da Operação Marquês.



Porém, desconfiou da tese dos empréstimos de Santos Silva a Sócrates. "Nada impedia que Santos Silva realizasse empréstimos a este arguido em nome da amizade. O que não pode ser qualificado como normal é que esses empréstimos tenham sido realizados da forma como o foram", afirmou o juiz, durante a leitura da decisão instrutória. "Nada impedia que fosse por transferência bancária, porque os dois têm contas."



Rosa também recordou que, quanto aos empréstimos feitos quando o antigo primeiro-ministro estava a estudar na Sorbonne em Paris, em 2011, deviam ser feitos por transferência por ser mais "prático", e que o conteúdo dos telefonemas em que se falava de "fotocópias" e "envelopes" para referir os montantes entregues a Sócrates "indicia um conteúdo ilícito".