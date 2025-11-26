Sábado – Pense por si

Portugal

Juiz Carlos Alexandre vai liderar Comissão de Combate à Fraude no SNS

Assume o cargo por três anos com um salário de 6.100 euros por mês.

O Governo de Luís Montenegro convidou o Carlos Alexandre para liderar a Comissão de Combate à Fraude no Sistema Nacional de Saúde, cuja criação foi aprovada no final do mês passado em Conselho de Ministros. A notícia é avançada esta manhã pelo .

Carlos Alexandre terá como missão analisar desperdícios e ilícitos financeiros no SNS
Carlos Alexandre terá como missão analisar desperdícios e ilícitos financeiros no SNS Filipe Farinha

Conhecido pela sua atuação em processos mediáticos, como a Operação Marquês, o juiz aceitou o desafio e terá agora como missão analisar desperdícios e ilícitos financeiros, com o intuito de poupar aos cofres públicos mais de 800 milhões de euros.

Segundo o mesmo jornal, Carlos Alexandre terá um mandato de três anos, com um salário de 6.100 euros por mês.

Recorde-se que o juiz desembargador deixou o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa em setembro de 2023, onde esteve durante cerca de 20 anos.

