Governo acaba com limitações em restaurantes e cafés. Abertura da sociedade chega em outubro

A partir do próximo dia 1 de outubro, restaurantes, cafés e pastelarias deverão passar a funcionar sem limite máximo do número de clientes, quer no interior quer nas esplanadas. Os bares e as discotecas reabrirão portas também sem restrições de lotação, mas os clientes terão de apresentar o certificado digital Covid da União Europeia (UE) ou um teste com resultado negativo.







Portugal Covid-19 - reabertura esplanadas Lusa