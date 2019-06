O destaque da vigília, iniciativa que já promoveram de forma semelhante quatro vezes em frente à Assembleia da República, é criar "ações que choquem, que passem nas redes sociais", disse à agência Lusa Mourana Monteiro, uma das organizadoras.



Durante a noite, vão organizar debates sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para 2030 e mostrar cartazes para apelar à consciência de ministros com a tutela da juventude e mostrar-lhes a "negligência e inação política" que veem nos governos face às alterações climáticas.



A vigília coincide com a realização em Lisboa do Fórum Mundial da Juventude Lisboa +21 e a conferência mundial de ministros da juventude.

