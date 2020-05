O jovem de 25 anos suspeito de ter morto a estudante de psicologia Beatriz Lebre, de 23, atirando depois o corpo ao rio Tejo, está internado no Hospital de São José, com ferimentos considerados graves em ambos os braços. O jovem admitiu aos guardas prisionais da cadeia anexa à sede da PJ, em Lisboa, ter cortado os próprios pulsos.Foi transportado de urgência, pelos bombeiros Voluntários do Beato, para o Hospital de São José, onde se encontra neste momento, de acordo com o Correio da Manhã O jovem foi detido ao início da manhã pela PJ, suspeito da prática de um crime de homicídio consumado.O homicídio terá ocorrido no dia 22 de maio, revela o comunicado enviado às redações.O jovem suspeito do crime estava a terminar um mestrado em Psicologia e era colega de Beatriz Lebre. A estudante era de Elvas mas tinha vindo para Lisboa para estudar. "Eram só colegas. Ela queria ser pianista. Tinha feito o primeiro ano de conservatório", explicou o avô da jovem em declarações à CMTV.