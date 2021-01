Jovem morre atropelado na A3 quando tentava sinalizar acidente

Um pessoa morreu hoje atropelada quando tentava sinalizar o despiste de uma carrinha na autoestrada 3 (A3) perto de Braga, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo o Correio da Manhã, a vítima mortal é um jovem, com cerca de 25 anos.



O despiste da carrinha que provocou três feridos ligeiros registou-se cerca das 09:40 no sentido Valença-Porto da A3, na zona de Guisande e Oliveira (São Pedro), perto do nó da Cruz.

A vítima mortal saiu de outra viatura para sinalizar o acidente, tendo sido atropelada por uma terceira viatura.

Para o local foram enviados 20 operacionais dos Bombeiros Famalicenses e de Braga, bem como do Instituto Nacional de Emergência Médica e do posto de trânsito da GNR de Ponte de Lima.

Cerca de hora e meia após os acidentes, a circulação no sentido norte-sul fazia-se de forma condicionada.