Covid-19: Surto em lar de freguesia rural de Montemor-o-Novo com 54 infetados

Um surto de covid-19 num lar de uma freguesia rural de Montemor-o-Novo, Évora, já infetou, pelo menos, 54 pessoas, anunciou hoje o município.

Em comunicado publicado na página do município na rede social Facebook, não é explicado, detalhadamente, o número de utentes ou funcionários que estão infetados na sequência deste surto no lar da Santa Casa da Misericórdia de Cabrela.

A Câmara de Montemor-o-Novo explica que "está a acompanhar a situação", em articulação com várias entidades, garantindo ainda que "serão tomadas todas as medidas necessárias" no combate a este surto.

