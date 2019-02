O portador da arma de fogo foi detido e levado a primeiro interrogatório judicial, desconhecendo-se para já qual a medida de coação aplicada.



A arma de fogo era ilegal e o número da mesma encontrava-se rasurado.

Um jovem de 22 anos foi detido na madrugada deste sábado num estabelecimento de diversão noturna de Lisboa, na zona de Alcântara, após se ter envolvido em desacatos e usado uma arma de fogo, disse fonte da PSP.Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, a PSP foi chamada ao local, cerca das 06:00, depois de se terem verificado disparos com arma de fogo, tendo procedido à detenção do jovem, que se encontrava ferido sem gravidade, em resultado do confronto físico com outro cliente daquele espaço noturno, que também sofreu ferimentos ligeiros.