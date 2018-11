Um jovem de 22 anos morreu na sequência de um esfaqueamento ocorrido na Doca de Santo Amaro, em Lisboa. Três outras pessoas ficaram feridas.

A morte ocorreu depois de uma rixa que começou dentro do bar Marine, junto à rotunda das Docas, e que se prolongou no exterior. O jovem terá sido agredido com uma faca junto a uma rulote. Apesar de os amigos o terem levado para o Hospital São José, o homem de 22 anos não resistiu aos ferimentos.O agressor está em fuga, confirmou a PSP ao Correio da Manhã . A ocorrência aconteceu cerca das 5h30.