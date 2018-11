O comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP) garantiu que a zona da Doca de Santo Amaro, em Lisboa, "estava e continua a estar sob policiamento". "É uma zona de especial cuidado e atenção. Neste caso concreto havia polícia nas imediações e várias equipas da PSP intervieram na situação", detalha. Esta madrugada, um jovem de 22 anos morreu esfaqueado. O agressor encontra-se em fuga.

À SÁBADO, Tiago Garcia adianta que a investigação sobre o homicídio está "a seguir os trâmites normais" – será conduzida pela Polícia Judiciária. Ainda não são conhecidos os motivos da rixa que provocou ainda ferimentos a outras duas pessoas.

Contudo, o policiamento em espaços de diversão nocturna e a revista de armas na via pública não é uma política que a PSP queira implementar no imediato. "Não temos um polícia à porta de cada discoteca, não é o caminho que queremos seguir", acrescenta Tiago Garcia. De acordo com o mesmo, o agressor em fuga poderá ser indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, ofensa à integridade física e posse de arma proibida.

O confronto começou no bar Marine, junto à rotunda das Docas, e prolongou-se no exterior. A vítima mortal foi agredida com uma faca junto a uma rulote por volta das 5h30 e, apesar de os amigos o terem levado para o Hospital São José, não resistiu aos ferimentos. Tiago Garcia refere que "não há confirmação de que haveria uma arma no interior do espaço de diversão nocturna" onde o jovem estava antes de ser atacado. Em declarações à SÁBADO, o comissário garante que a PSP tem tido "reuniões frequentes" com responsáveis de espaços de diversão nocturna para o encontro de acções preventivas em discotecas, mas não sabe se o bar em questão está nos mesmos encontros.

E este caso de agressões em grupo não é isolado: muitas das situações têm o álcool como potenciador de discussões e resultam de altercações entre membros de grupos diferentes.

No dia 21 de Outubro de 2017, um jovem de 21 anos, Miguel Alves, morreu esfaqueado depois uma "acesa discussão" com um indivíduo de um grupo rival no interior do bar Pérola, no Largo Vitorino Damásio, em Lisboa.

Nas alegações finais, realizadas esta sexta-feira, o Ministério Público referiu que o arguido, João Pedroso, "agiu movido por mera exaltação e falta de autocontrolo, denotando ausência de responsabilização e total desprezo pela vida humana" e pediu uma pena "nunca inferior a 14 anos de prisão" pelo crime de homicídio qualificado. Este irá conhecer o acórdão na próxima segunda-feira no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

Ministro lamenta morte nas Docas e sublinha melhoria na segurança

À margem da cerimónia de encerramento do 14.º curso de formação de novos agentes da PSP, na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lamentou a morte na Doca de Santo Amaro e realçou o trabalho que tem vindo a ser feito no último ano, desde os "chamados acontecimentos do Urban Beach".

Citado pela Lusa, o ministro manifestou "toda a confiança na actividade operacional que está a ser desenvolvida neste momento, quer pela PSP quer pela Polícia Judiciária", destacando a articulação que tem vindo a existir entre a PSP e as autarquias.

Em particular, referiu o "levantamento de todas as áreas de risco, identificando quase uma centena de estabelecimentos que passaram a ter no seu interior e na sua envolvente medidas de protecção especiais", sobretudo na Grande Lisboa, no Grande Porto e no Algarve, aqui também com a GNR.

"Esse trabalho, julgo que, no balanço do último ano, globalmente, está a produzir resultados. Naturalmente, nunca poderemos evitar a existência de crimes. O que se está a registar é uma clara redução também este ano", declarou.