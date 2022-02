Já está em tribunal o jovem indiciado por terrorismo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O jovem de 18 anos detido por estar a preparar um ataque à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa vai ser presente a um juiz esta sexta-feira de manhã, no campus de Justiça, em Lisboa.





O jovem chegou ao campus da Justiça, em Lisboa, por volta das 9h20, num carro descaracterizado e com pouco aparato policial. O jovem chegou com um casaco a tapar-lhe o rosto.O primeiro interrogatório judicial estava programado para arrancar às 9h00 e o jovem deve ficar a conhecer as medidas de coação a que vai ficar sujeito.O jovem ficou detido nas instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa, durante a noite. Foi detido na manhã desta quinta-feira, na sua casa, nos Olivais.João, de 18 anos e natural da Batalha, planeava um ataque contra a universidade de Lisboa. Foi detido na posse de várias armas proibidas na sequência de buscas domiciliárias realizadas pela Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT).O ataque estava previsto para amanhã, sexta-feira, num dos edifícios da Universidade de Lisboa, dia em que centenas de estudantes se deviam deslocar à faculdade para os exames de segunda fase. O jovem planeava recorrer a armas brancas, gasolina e botijas de gás para o ataque.João foi detido esta quinta-feira de manhã, na sua casa. A investigação nacional partiu de uma pista dada pelo FBI. A denúncia das autoridades norte-americanas surgiu há uma semana, quando estas informaram Portugal de um utilizador com um determinado nickname que fez vários acessos a uma plataforma que estava a ser monitorizada. Esse utilizador, que veio a ser identificado como João, revelava intenções de levar a cabo um atentado em massa numa universidade, ao estilo do que tem acontecido nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos.Através do nickname coube aos inspetores da Unidade Nacional Contra Terrorismo chegar ao suspeito em questão. Quando encontraram, após alguma monitorização, decidiram partir para a detenção e busca domiciliária.