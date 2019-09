Um jovem de 15 anos morreu afogado no Rio Tora, em Vale, Arcos de Valdevez Correio da Manhã sabe que a vítima estava acompanhado por colegas quando a tragédia aconteceu. Ainda foi retirado com vida da água pelos bombeiros, mas o óbito acabou por ser declarado no local.O alerta foi dado às 19h30.Em atualização