Sábado – Pense por si

Portugal

José Sócrates diz-se "desconsiderado": "Para a juíza o direito da defesa é irrelevante"

12:22
As mais lidas

Antigo primeiro-ministro garante que juíza do processo Operação Marquês hostilizou o seu advogado

José Sócrates assegurou esta terça-feira que o tribunal "desconsiderou" o seu advogado e "amigo" Pedro Delille, que cessou funções na defesa do antigo primeiro-ministro no julgamento do processo Operação Marquês.

José Sócrates
José Sócrates

"A reação do tribunal diz tudo, achou que devia continuar [a sessão] sem que nada acontecesse", revelou Sócrates, à saída do Tribunal Central Criminal de Lisboa. "Para a juíza o direito da defesa é irrelevante. Há muito tempo que vivemos esta situação, para a justiça portuguesa perdi todos os meus direitos", continuou, realçando que "o tribunal fez de tudo para hostilizar" a sua defesa.

O advogado oficioso do antigo primeiro-ministro, José Ramos, pediu um adiamento de 48 horas, alegando não conhecer os detalhes do processo, mas o coletivo de juízes indeferiu o pedido, alegando que  a Operação Marquês é um processo urgente e de que o prazo seria "manifestamente insuficiente" para ficar a conhecer os autos. 

"A senhora juíza acha que faz o que quer sem respeitar a lei", atirou ainda Sócrates, deixando críticas o tribunal por não ter dado o prazo pedido pelo advogado oficioso.

José Ramos reiterou a necessidade de estudar o caso. "Pedi um mínimo de 48 horas. Sem esse prazo não me sinto habilitado para defender o engenheiro José Sócrates."

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Direito Crime lei e justiça Justiça Leis Tribunal José Sócrates José Ramos Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

José Sócrates diz-se "desconsiderado": "Para a juíza o direito da defesa é irrelevante"