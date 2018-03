Não comenta a saída de Feliciano Barreiras Duarte, fala de um reajuste financeiro no partido e encara a desunião do partido com uma "oportunidade".





José Silvano, o novo secretário-geral do PSD, assegurou que fará todos os possíveis para terminar com as divisões internas no partido e admitiu não temer as diferenças existentes dentro do PSD, considerando-as como "uma oportunidade" para construir um PSD novamente sólido e a uma só voz.



Silvano assume mesmo as diferenças do partido: "O PSD sempre teve divisões internas e facções internas, o que também sempre foi um processo saudável". "Se há ainda alguma divisão interna, comigo ela vai acabar", disse o secretário-geral do PSD. "Todos me conhecem, estou no partido há muitos anos, conheço todas as pessoas que fazem as facções e elas têm uma confiança em mim para este processo pacificador", garantiu ainda o social-democrata em entrevista à TSF.



E não tem dúvidas: unir o partido "vai ser fácil" e "não vai demorar muito tempo". "Não tenho qualquer dúvida de que o PSD vai meter a máquina nos carris", assegurou, definindo o seu único objectivo como "ajudar o PSD e o seu líder actual a ganhar o ciclo eleitoral que aí vem, em 2019".



"Quero organizar toda a estrutura partidária, para que haja uma articulação perfeita entre as estruturas distritais, as estruturas concelhias, as estruturas da Juventude Social-Democrata (JSD), Trabalhadores Sociais-Democratas (TSD) e as Mulheres Sociais-Democratas, para que funcione tudo num bloco", avançou o secretário-geral à rádio.



As medidas passarão ainda por um re-ajuste financeiro já que Silvano considera que , face às actuais fontes de rendimento do PSD, há "questões financeiras e de recursos humanos que têm de ser alteradas".



O novo secretário-geral não comentou, durante a entrevista cedida à TSF, a saída de Feliciano Barreiras Duarte, o ex-secretário-geral. "É um dossier encerrado."